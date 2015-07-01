Україна вводить мито на імпорт ламп із Киргизстану

Відповідне рішення прийняла Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 23 червня за результатами антидемпінгового розслідування, повідомляє видання «Урядовий кур'єр».

У документі зазначено, що у період розслідування (друга половина 2013 р. – перша половина 2014 р.) імпорт в Україну ламп із Киргизстану здійснювався за демпінговими цінами, а обсяг імпорту цього товару до країни протягом 2011 року – першого півріччя 2014 року зріс на 72,3%. При цьому його частка в загальному обсязі імпорту в Україну зросла до 36,79% із 18,76%.

«Існує причинно-наслідковий зв'язок між демпінговим імпортом товару походженням із Киргизстану та шкодою, заподіяною національному товаровиробнику. Національні інтереси України потребують застосування остаточних антидемпінгових заходів», - сказано в повідомленні.

Як зазначається, саме тому протягом 2011 року – першого півріччя 2014 року відбулося погіршення соціально-економічних показників національного товаровиробника - найбільшого українського виробника електроламп АТ "Іскра" (Львів).

Рішення Міжвідомчої комісії набуває чинності через 30 календарних днів із дня публікації цього повідомлення в урядовій газеті.

Читайте такожСОТ підтримала скаргу Японії та закликала Україну скасувати спецмито на іномарки

Як повідомляв УНІАН, у липні 2014 року Україна у відповідь на дискримінаційні недружні дії з боку Республіки Білорусь стосовно українських виробників напоїв і продуктів харчування запровадила спеціальне мито до 2017 року на поставку електричних ламп розжарювання, добрив, холодильників та шин із Білорусі.