Електроенергія для промисловості подорожчала на 5%

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), із 1 липня 2015 року збільшила роздрібні тарифи на електроенергію для енергопостачальних підприємств на 5%.

Згідно з постановою НКРЕКП від 25 червня, тариф на електроенергію для споживачів першого класу напруги (35 кВ і вище) в липні становитиме 131,72 коп. за кВт/год. (зростання 5% порівняно з червнем). Для споживачів другого класу напруги (менше 35 кВ) із 1 липня тариф становитиме 150,2 коп. за кВт/год. (зростання 5% порівняно з червнем).

Як повідомляв УНІАН, НКРЕКП 26 лютого 2015 року затвердила рішення про підвищення мінімального тарифу на електроенергію для населення на 19% із 1 квітня 2015 року і в 3,5 раза – середнього тарифу до березня 2017 року.