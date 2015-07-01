Ключові галузі російської економіки падають рекордними темпами

Обсяги випуску продукції і надання послуг у базових галузях економіки Росії (сільське господарство, виробництво, будівництво, вантажообіг, роздрібна та гуртова торгівля) в травні 2015 року падали рекордними за останні шість років темпами.

Як випливає з опублікованої сьогодні доповіді Росстату, в минулому місяці випуск за базовими видами економічної діяльності скоротився в річному вирахуванні на 6,8%. Так сильно індекс не падав з вересня 2009 року — тоді він скоротився відразу на 7,6%, пише РБК.

За перші п'ять місяців 2015 року обсяг випуску продукції і послуг знизився на 4%, при цьому в травні падіння виявилося у шість разів сильнішим, ніж у січні — 6,8% проти 1,1%. У лютому падіння в річному обчисленні становило 3,1%, в березні — 2,8%, а в квітні — 5,8%.

Нагадаємо, що за 2014 рік випуск збільшився порівняно з 2013 роком на 0,5%.

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Раніше повідомлялося, що обсяг промислового виробництва в Росії за підсумками травня 2015 року впав у річному обчисленні на 5,5%. Так швидко індекс промвиробництва не скорочувався з жовтня 2009 року. Порівняно з квітнем 2015 року темпи падіння промвиробництва прискорилися майже на чверть — з 4,5% до 5,5%.