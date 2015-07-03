Україна вперше зможе експортувати без мит понад 5 тисяч товарів до США (список)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, програма діятиме до 31 грудня 2017 року.

«Програма стосується найпоширеніших виробничих товарів – хімічної промисловості, мінералів та будівельного каменю, ювелірних виробів, різних типів килимів і килимових покриттів, продукції сільського господарства та рибальства», - цитує прес-служба заступника міністра – торгового представника України Наталію Микольську.

Читайте такожУкраїна зможе поставити в США без мита товарів на $200 мільйонівВодночас, наголосила Микольська, дія програми передбачає виконання Україною низки умов, а саме – ефективного захисту прав інтелектуальної власності та трудових прав, а також виконання правил походження товарів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-квітня 2015 року становив 597,5 млн дол., що в 2,8 разу більше показника за аналогічний період минулого року на рівні 215,7 млн дол.

Зовнішньоторговельні операції в січні-квітні проводилися з партнерами з 203 країн світу. Основним зовнішньоторговельним партнером України став Євросоюз. Обсяг експорту товарів до країн ЄС у січні-квітні 2015 року, порівняно з січнем-квітнем 2014 року, знизився на 34,4% - до 4,258 млрд дол., і становив 34,1% у загальному обсязі експорту.