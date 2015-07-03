Україна зможе поставити в США без мита товарів на $200 мільйонів

Обсяг безмитної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами Америки, передбаченій Генеральною системою преференцій – спеціального торгового режиму, наданого урядом США розвиненим країнам, включаючи Україну, становитиме близько 200 млн дол. Про це повідомив у ході брифінгу в уряді міністр економічного розвитку України Айварас Абромавичус.

«Можна підрахувати, що близько 200 млн дол. – це обсяг наших товарів, які безмитно мають піти до США. Це стосується продукції сільського господарства, хімічної промисловості, будівельних матеріалів. Безмитний режим почне діяти з 29 липня поточного року», - сказав міністр.

Читайте такожУкраїна вводить мито на імпорт ламп із Киргизстану

Як повідомляв УНІАН, раніше у прес-службі Мінекономрозвитку повідомили, що режим безмитної торгівлі буде поширюватися на 5 тис. товарів українського виробництва і діятиме до 31 грудня 2017 року. Водночас, дія такого режиму передбачає виконання Україною низки умов, а саме – ефективний захисту прав інтелектуальної власності та трудових прав, а також дотримання правил зазначення походження товарів.