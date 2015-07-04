РФ виділить автопрому додатково 5 мільярдів рублів субсидій

Це випливає з постанови уряду, опублікованої в п'ятницю, повідомляє Reuters.

Ці гроші, згідно з антикризовим планом уряду, призначені для компенсації частини витрат на виробництво автомобілів, що виділяються додатково до 10 мільярдів рублів субсидій, схвалених у березні цього року.

"Прийняте рішення дозволить забезпечити додаткове завантаження виробничих потужностей російських підприємств автомобілебудування", - йдеться в повідомленні уряду.

У березневій постанові говорилося, що 10 мільярдів рублів дозволять автозаводам випустити додаткові 110.000 автомобілів, в новому документі додатковий обсяг виробництва не зазначений.

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Необхідність підтримки обґрунтовується тим, що російський автопром виявився в скрутному становищі через валютні витрати на закупівлю комплектуючих, високий рівень інфляції (11,4 відсотка у 2014 році), зростання цін на сталь і чорні метали на світових ринках.

Субсидії розподіляються між виробниками легкових, легких комерційних, вантажних автомобілів і автобусів в залежності від обсягу виробництва в 2014 році, типу автомобілів, що випускаються і наявності або відсутності науково-дослідного центру, йшлося в попередній постанові.

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Раніше УНІАН повідомляв, що російські заводи Nissan і Ford в Санкт-Петербурзі, а також завод Volkswagen в Калузі будуть перебувати на річних планових канікулах довше звичайної норми в два тижні. Причина збільшених планових простоїв — спад продажів на авторинку Росії. Крім того, на калузькому заводі PSA Peugeot Citroen і Mitsubishi ПСМА РУС може статися позапланова зупинка вже в липні.