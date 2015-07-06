Росія погрожує Україні запровадженням квот у разі імплементації угоди з ЄС

РФ запропонувала встановити квоти для українських товарів "групи ризику" в разі імплементації угоди про асоціацію України з ЄС.

Про це повідомив ТАСС перший заступник міністра економічного розвитку Росії Олексій Лихачов.

"Ми запропонували, на мій погляд, найбезневинніше рішення. Оскільки ми кажемо про ризики витіснення українських товарів європейськими до нас за демпінговими цінами, то ми запропонували щодо товарів із цих "груп ризику" зафіксувати квоти в межах їх максимального експорту до РФ за останні роки", - сказав Лихачов.

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