Україна у 2014 році експортувала 23 танки, 28 БТРів і 6 бойових літаків

Незважаючи на бойові дії на Донбасі, Україна у 2014 році продала за кордон 23 танки Т-72, 28 сучасних БТРів, 8 вертольотів, 6 бойових літаків, 1 десантний корабель "Бізон", 18 ракетних установок, а також більше 27 тисяч одиниць вогнепальної зброї.

Про це повідомляється у звіті Державної служби експортного контролю, опублікованого на сайті відомства.

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Згідно повідомлення, 11 танків Т-72 були продані до Ефіопії, ще 12 - Нігерії.

15 БТР-3Е1, озброєних бойовим модулем "Штурм-М" і 2 БТР-3М2, озброєних 120-мм мінометом, були продані до Таїланду. 10 БТР-4ЕН були відправлені до Нігерії, а ще 1 БТР-4 - до США.

Також минулого року до Нігерії було продано 6 великокаліберних артилерійських установок 122-мм гаубиць Д-30.

З авіації було продано до Хорватії - 5 Міг-21, Чаду - 1 Міг-29, а також 6 вертольотів Мі-8 до Білорусі та 2 Мі-24В до Нігерії.

До Китаю був відправлений 1 десантний катер на повітряній подушці проекту "958" ("Бізон").

До Алжиру було продано 18 ракет та ракетних установок, тип ракет не зазначено.

Крім того, за підсумками 2014 року було продано понад 27 тис. одиниць вогнепальної зброї. Найбільша кількість гвинтівок та карабінів була продана до США та Канади - 10,166 тис. і 10,4 тис. відповідно. Ще 5 тис. гвинтівок були продані до Чехії, 3 тис. - до Уганди, 100 - до Грузії. До Південного Судану було продано 830 легких та 62 важких кулеметів.

До Німеччини було продано 10 пускових механізмів для переносних зенітно-ракетних комплексів, а до Білорусі було продано один переносний протитанковий керований ракетний комплекс.

Як повідомляв УНІАН, після початку військової агресії Російської Федерації в 2014 році український уряд заявив про припинення всіх експортних поставок зброї.

Незважаючи на заяви влади про заборону продажу зброї, якої катастрофічно бракує в умовах війни, за неофіційними даними, її експорт з України все-таки відбувався.

Зокрема, наприкінці 2014 року екс-прем'єр Юлія Тимошенко передала до СБУ заяву, що протягом військового конфлікту на сході України було продано 35,9 тисячі автоматів АКМ, 1,2 тисячі гранатометів, майже 5 тисяч авіаційних ракет, 60 протитанкових ракетних комплексів "Фагот", 10 БТР, 23 безпілотника "Рейс", 10 тисяч касок і два вертольоти Мі-8. Також, за даними Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI), в 2014 році Україна продала зброї на 664 млн доларів.

Згідно даних SIPRI, з моменту незалежності на військовому експорті Україна заробила близько 10,5 млрд доларів.

На початку 2015 року керівництво "Укроборонпрому" заявило, що Україні необхідно зберегти статус найбільшого експортера зброї, незважаючи на важку економічну ситуацію та війну в країні. Уряд це рішення підтримав. Зокрема, президент України Петро Порошенко в травні заявив, що Україна найближчим часом повинна потрапити до п'ятірки найбільших експортерів зброї.