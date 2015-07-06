З початку року промпродукція подорожчала на 23,4%

Ціни виробників промислової продукції в Україні в червні 2015 року порівняно з травнем 2015 року, без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, зросли на 0,6%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, у річному вираженні (червень 2015 року до червня 2014 року) ціни виробників промпродукції зросли на 37,9%.

З початку року, в січні-червні, ціни виробників промпродукції зросли на 23,4%.

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Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні в травні в порівнянні з квітнем 2015 року знизилися на 0,4%, у річному вираженні (до травня 2014 року) зросли на 42%, з початку року, в січні-травні зросли на 22,7%.

В цілому за 2014 рік зафіксовано зростання цін виробників промпродукції на 31,8%.