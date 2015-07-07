Мінекономіки: встановлення Росією квот на імпорт українських товарів порушить договір про ЗВТ

Про це йдеться у відповідній заяві стосовно можливого квотування Росією імпорту українських товарів, яка опублікована прес-службою Міністерства економічного розвитку України.

«Сьогодні в російських засобах масової інформації з’явились публікації щодо пропозицій Російської Федерації з усунення «ризику витіснення» українських товарів європейськими до РФ «по демпінговим цінам» у разі імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Пропонується встановити квоти для українських товарів з вказаних «груп ризику» та обкладання ввізними митами імпорт українських товарів поза межами квот», - йдеться в повідомленні.

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Наталія Микольська зазначає, що згадані висловлювання представників Міністерства економічного розвитку Росії з’явилися саме в період інтенсивної роботи України, ЄС та РФ в рамках тристоронніх технічних консультацій з питань імплементації Угоди про асоціацію. «Тому заяви російських посадовців щодо застосування конкретних обмежувальних заходів для українських товарів ставлять під сумнів бажання російської сторони шукати практичні рішення в рамках процесу, погодженого усіма сторонами», - вважає торговий представник України.

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«Ми маємо чітко усвідомлювати, що торговельне співробітництво між країнами має відбуватися в рамках діючого правового поля. Для України і РФ цим правовим полем є правила СОТ та Договір про зону вільної торгівлі СНД. Будь-яке встановлення РФ в односторонньому порядку кількісних обмежень у вигляді тарифних квот буде порушенням Договору про ЗВТ СНД і фактично означатиме скасування режиму вільної торгівлі між Україною та Російською Федерацією», - заявила Микольська.

Наголошується на необхідності дотримуватися чіткої правової процедури відповідно до угод СОТ у випадку застосування з боку РФ заходів проти можливого демпінгу товарів походженням з України.

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Раніше УНІАН повідомляв, що РФ запропонувала встановити квоти для українських товарів "групи ризику" в разі імплементації угоди про асоціацію України з ЄС. Перший заступник міністра економічного розвитку Росії Олексій Лихачов зазначив, що обкладатимуться митом постачання понад ці квоти, і такий захід не суперечить нормам СОТ.