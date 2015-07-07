Євразійський союз хоче продовжити мита на труби з України

Євразійська економічна комісія відкрила повторне антидемпінгове розслідування щодо деяких видів сталевих труб з України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністра з торгівлі Євразійської економічної комісії.

У відомстві нагадали, що у 2011 році за підсумками розслідування були встановлені антидемпінгові мита на українські обсадні труби у розмірі 18,9% митної вартості, на насосно-компресорні труби - у розмірі 19,9% митної вартості, а на нафтопровідні, газопровідні і гарячодеформовані труби загального призначення діаметром до 820 мм у розмірах від 19,4 до 37,8% митної вартості. Термін дії цих антидемпінгових мит закінчується 18 листопада 2015 року, і оскільки демпінгові поставки труб з України зберігаються, було розпочато повторне розслідування.

Незважаючи на дію захисного заходу, ціни на імпортні труби з України продовжували падати. Так, у 2012-2014 роках середньозважена ціна на обсадні труби, що ввозяться до ЄАЕС з України, знизилася на 26,6%, на насосно-компресорні труби - на 22,2%, на нафтопровідні, газопровідні і гарячодеформовані труби загального призначення діаметром до 820 мм - на 31%. При цьому ціни на українські труби були у середньому більш ніж удвічі нижче цін на труби, що поставляються до ЄАЕС з інших країн.

За попередніми даними, демпінгова маржа при поставках українських обсадних труб на ринок ЄАЕС у 2014 році становила 29,6%, насосно-компресорних труб - 30,6%, нафтопровідних, газопровідних і гарячодеформованих труб загального призначення діаметром до 820 мм - 11,5% .

«Зазначені обставини, незважаючи на стабілізацію у цілому обсягів поставок зазначених видів труб з України, призвели до того, що ціни на українські труби навіть з урахуванням сплати антидемпінгових мит були нижчими за ціни на аналогічну продукцію підприємств ЄАЕС», - заявили в міністерстві.

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Підкреслюється, що результатом триваючого демпінгу і заниження стало погіршення фінансових показників підприємств ЄАЕС. Так, за період з 2012 року по 2014 рік прибуток підприємств ЄАЕС при продажу обсадних труб і рентабельність продажу знизилися на 13,2% і на 2 процентних пункти відповідно; при продажу насосно-компресорних труб - на 71% і на 3,2 процентного пункту відповідно; при продажу нафтопровідних, газопровідних і гарячодеформованих труб загального призначення діаметром до 820 мм - на 11,6% і на 1,8 процентного пункту відповідно.

«Дані обставини дозволяють стверджувати, що у разі припиненні дії антидемпінгового заходу щодо таких видів українських сталевих труб обсяги демпінгового імпорту з України до країн ЄАЕС збільшуватимуться, що завдаватиме матеріальний збиток галузі економіки Союзу», - заявили в міністерстві.

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Довідка УНІАН: Євразійська економічна комісія (ЄЕК) - постійно діючий наднаціональний регулюючий орган Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) - розпочала роботу 2 лютого 2012 року. У даний час до ЄЕК входять представники чотирьох країн: Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації. Рішення Комісії є обов'язковими для виконання на території країн ЄАЕС.

29 травня 2014 року було підписано Договір про створення Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). У рамках Союзу забезпечується свобода руху товарів, послуг, капіталу і робочої сили, проведення скоординованої, узгодженої або єдиної політики у різних галузях економіки. Мета ЄАЕС - забезпечення умов для стабільного розвитку економік держав-членів в інтересах підвищення життєвого рівня їх населення, всебічна модернізація, кооперація та підвищення конкурентоспроможності національних економік в умовах глобальної економіки.