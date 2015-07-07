Прем'єр: Фірташ-Льовочкін хотіли зробити банкротом Одеський припортовий завод

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з Міністерством внутрішніх справ розслідувати спробу групи Льовочкіна-Фірташа збанкрутити Одеський припортовий завод шляхом завищення ціни на газ, який афілійовані компанії продавали підприємству.

«Вони захотіли збанкрутити Одеський припортовий завод. Там Міністерство внутрішніх справ розпочало кримінальне провадження. Вони навмисне за завищеною ціною продавали туди (на ОПЗ - УНІАН) газ, щоб загнати Одеський завод у банкрутство. Це група «Янукович-Фірташ-Льовочкін». Там завдані збитки державі, і тому МВС розпочало кримінальне провадження», - сказав прем'єр.

При цьому він підкреслив, що збитки від завищення цін сягають 100 млн дол.

«Вони там надули близько сотні мільйонів боргів, причому у доларах, коли навмисно за завищеною ціною продавали природний газ», - сказав Яценюк.

Водночас присутній на колегії голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв повідомив, що борги компанії Фірташа за спожитий раніше газ вже перевищують 6 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ заарештувало вже 86 об'єктів групи компаній Дмитра Фірташа Ostchem.

МВС здійснює досудове розслідування, розпочате за фактом розкрадання державного майна посадовцями «Газ України» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем. У результаті злочинних дій посадовців державою недоотримано 5,7 млрд грн.

Яценюк 14 травня доручив очільнику Міністерства енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину у найстисліші терміни підготувати рішення про платне користування газорозподільними мережами, якими користуються приватні компанії Фірташа-Льовочкіна.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД, на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Фонд державного майна України планує у липні-серпні виставити на продаж пакети акцій низки підприємств, у тому числі 5% акцій Одеського припортового заводу. У листопаді будуть виставлені на продаж 94,6% акцій ОПЗ.