Автовиробництво в Україні зросло за червень уперше із квітня минулого року

Виробництво автотранспортних засобів в Україні у січні-червні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2014 року скоротилося на 86,7% - до 3,181 тис. одиниць, йдеться у повідомленні асоціації "Укравтопром".

Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за звітний період скоротилося на 89,9% - до 2,289 тис. шт. Випуск комерційних автомобілів скоротився на 21,9% - до 644 одиниць, автобусів - на 45,3%, до 248 шт.

При цьому, вперше із квітня 2014 року, позитивним виявився місячний показник автовиробництва. Так, у червні поточного року порівняно з червнем 2014 року випуск автотранспорту на українських заводах збільшився на 1,1% - до 1,254 тис. шт. При цьому відносно попереднього місяця, травня 2015 року, кількість випущених авто збільшилася в 1,8 разу.

Виробництво легкових автомобілів у червні порівняно з червнем минулого року збільшився на 2% - до 1,029 тис. шт., а відносно травня - у 2,6 разу. При цьому 85% легкових автомобілів виробив ЗАЗ, який у квітні поточного року повністю який відновив виробництво після припинення випуску автомобілів наприкінці 2014 року. Решта 15% авто випустив завод "Єврокар", який у травні повністю припиняв виробництво.

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Червневий обсяг виробництва комерційних автомобілів збільшився на 33,7% - 139 шт. Щодо травня виробництво в даному сегменті зросло на 32,4%.

Виробництво автобусів у червні відносно червня минулого року скоротилося на 32,3% – до 86 шт., що, водночас, на 79,2% більше за травень 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспорту в Україні у січні-травні скоротилося в 11,7 разу - до 1,927 тис. одиниць, а за підсумками 2014 року - на 43%, до 28,751 тис. авто.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).