Порошенко через три місяці підписав закон про мораторій на експорт лісу

Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий Верховною Радою 9 квітня закон, який запроваджує мораторій на експорт лісо - і пиломатеріалів у необробленому вигляді, повідомляється на сайті парламенту.

Згідно з повідомленням, закон за підписом президента було повернуто в Раду 7 липня.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня поточного року Верховна Рада ухвалила зміни до Закону «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (щодо мораторію на експорт лісо - і пиломатеріалів у необробленому вигляді). Цим документом запроваджується 10-річний мораторій на вивезення цієї продукції за межі митної території України.

Представники деревообробної галузі не раз закликали до запровадження мораторію на експорт необробленого лісу. За словами президента Всеукраїнської асоціації деревообробних підприємств Дмитра Артемчука, підписання цього закону президентом дасть змогу припинити безконтрольне вивезення необробленого лісу з України, завантажити деревообробні підприємства і тим самим збільшити доходи бюджету і створити робочі місця в регіонах.