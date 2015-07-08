В ЄС заявляють про прогрес на консультаціях з Україною та Росією щодо вільної торгівлі

У Брюсселі 7-8 липня відбулися чергові технічні тристоронні консультації між ЄС, Україною і Росією щодо імплементації угоди про зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

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Як зазначається в повідомленні, метою перемовин є пошук шляхів «розвінчання побоювань, що їх має Росія у зв’язку із впровадженням Угоди про асоціацію, включно із глибокою і всеохопною зоною вільної торгівлі (яка буде тимчасово застосована від січня 2016 року)».

За даними Представництва ЄС, з урахуванням мандату, що міститься у Мінській декларації від вересня 2014 року, і спільних операційних висновків від травня поточного року, було обговорено питання, які зачіпають три сфери; йдеться, зокрема, про технічні регламенти, питання санітарії та фітосанітарії і митну співпрацю.

«Обмін думками був доволі конструктивним. Було досягнуто певного прогресу – зокрема, у питанні, яке стосується сфери митної співпраці. Водночас, аби досягти певних результатів з приводу технічних регламентів, потрібно більше роботи. Окрім того, попри те, що ЄС надав конкретні пропозиції щодо усіх сфер, перемовини з приводу питань, які стосуються санітарії та фітосанітарії, виявилися менш плідними», - інформує Представництво ЄС.

Повідомляється, що протягом наступних тижнів експерти продовжать роботу і обмін думками.

«Це потрібно, аби у липні прозвітувати перед міністром економічного розвитку Росії Олексієм Улюкаєвим, міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним і європейським комісаром з торгівлі Сесілією Мальмстрьом. Рішення про наступні кроки прийматимуться з огляду на це. Також до уваги братиметься наступна міністерська зустріч, яка відбудеться на початку вересня», - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що на зустрічі у вересні намагатимуться досягти спільного розуміння щодо двосторонніх і тристоронніх рішень, сумісних з Угодою про асоціацію.

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Як повідомляв УНІАН, глава підрозділу з питань Росії, СНД, України Генерального директорату торгівлі Європейської комісії Люк Девінь заявив, що в основі претензій, які Росія висуває Україні щодо можливого негативного впливу створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС, лежить політика, а не торгівля.

За його словами, „ми сподіваємося пояснити Росії, що мати угоду про зону вільної торгівлі між двома сторонами не є проблемою».

„Якщо Росія вірить, що вона буде заповнена дешевими неякісними товарами, то у неї є достатня кількість інструментів, щоб це зупинити”, - підкреслив європейський чиновник.

Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію 16 вересня 2014 року. Політична частина Угоди про асоціацію України і ЄС уже діє, економічна має запрацювати з 2016 року.