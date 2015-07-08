За минулий рік "Укроборонпром" збільшив випуск і модернізацію озброєнь в 36 разів

Про це повідомила прес-служба концерну.

Як зазначили представники концерну, кількість випущеної зброї в 36 разів більша, ніж за аналогічний період 2013-2014 років.

Згідно з повідомленням, із загальної кількості переданого армії озброєння, 105 одиниць склала бронетехніка, 2,686 тис. - ракети і боєприпаси, 605 одиниць - ракетно-артилерійське озброєння, 459 одиниць - апаратура зв'язку, РЕБ та навігації.

«Головне досягнення року - Україна знову навчилася робити ефективну зброю. Тепер наш пріоритет - перехід на виробництво високоточної зброї та запуск в серію останніх перспективних розробок», – цитує прес-служба слова генерального директора «Укроборонпрому» Романа Романова.

Читайте такожВ "Укроборонпромі" пояснили, навіщо експортувати зброю під час війниЯк повідомляв УНІАН, з початку 2014 року по початок червня "Укроборонпром" передав армії 767 одиниць військової техніки.

Згідно з оголошеними планами керівництва концерну, у 2015 році заплановано випуск 40 танків "Оплот", а в 2016 році вихід на рівень виробництва 100-120 одиниць в рік. Також у поточному році концерн планує випустити 150 машин "Дозор-Б", модернізувати БМП-1 і надати на озброєння ЗСУ нову бойову машину піхоти на базі танка Т-64.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.