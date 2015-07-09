Ціни на метали відновили шестирічний мінімум

Тонна залізної руди з поставкою в Китай в середу, 8 липня, подешевшала до $44,6 за тонну – до мінімуму з 2009 р., пишуть "Ведомости" з посиланням на дані Metal Bulletin.

Нікель, мідь і алюміній оновили мінімум за шість років, випливає з даних Bloomberg. Причина дешевизни – перевиробництво, складності в економіці Китаю (з початку липня індекс Shanghai Composite знизився на 13,5%) і грецька криза, впевнені опитані «Відомостями» трейдери і аналітики.

Читайте також"Метінвест" Ахметова оголосив дефолтКитай довгий час субсидував збиткові нікелеві і алюмінієві виробництва, на деяких китайських заводах собівартість металу була на 15-20% вище ринкових цін, коментує аналітик RMG Андрій Третельніков, те ж стосувалося виробництва металу.

Китай формує попит на 35-40% базових металів у світі, вважає віце-президент Moody's Денис Перевезенцев, ризик уповільнення економіки Китаю і корекція на його фондовому ринку тиснуть на ціни.

За останні три дні мідь подешевшала на 7,2%, нікель – на 9%, алюміній – на 3%, а залізна руда – на 15%. Через це знижується капіталізація металургійних компаній.