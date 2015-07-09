Виробники автозапчастин згортають виробництво у Росії

Криза на авторинку Росії перекинулася на виробників автокомпонентів. Як з'ясував "Коммерсант", запуск десятків проектів відкладено, а кілька компаній зупинили потужності.

Постачальники скаржаться на відсутність держпідтримки і пропонують державі в умовах девальвації рубля і низького попиту в країні врахувати в угодах експортні контракти.

Про те, що на тлі глибокого падіння продажів і виробництва автомобілів (за даними "АСМ-холдингу", у сегменті легкових машин воно скоротилося на 26,6%, до 550,8 тис. машин) низка виробників автокомпонентів опинилися на межі закриття, "Ъ" розповіли джерела на авторинку. Одне з них наголошує, що обсяги виробництва стали "невагомими", а собівартість різко зросла. Через це деякі постачальники, наприклад, французька Faurecia (сидіння, деталі інтер'єру, вихлопні системи), вже прийняли рішення частково зупинити виробництво.

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У Мінекономіки РФ підтвердили, що чотири виробники компонентів призупинили свою роботу (їх назви в міністерстві не розкривають), а близько тридцяти не реалізували свої плани з запуску заводів в РФ. Там знають і про припинення виробництва Faurecia, але зазначають, що компанія не зможе заморозити виробництво повністю. У Faurecia і PSA Peugeot Citroen (її основний акціонер) учора на запити видання не відповіли.

Джерела "Ъ" розповідають, що французький постачальник побудував завод у Татарстані, але в умовах дефіциту попиту так і не запустив його, перенісши в результаті свої потужності на територію підприємства Ford-Sollers у Єлабузі. Рішення про те, як вчинити з заводом, ще не прийнято. У Ford - Sollers кажуть, що продовжують працювати з Faurecia, яка постачає деталі інтер'єру для автомобілів, уточнивши, що проект із виробництва деталей екстер'єру "через перегляд обсягів перенесено на наш власний майданчик" у Єлабузі.

Співрозмовники видання називають відмову постачальників від виробництва в Росії "передбачуваною". Один із них говорить, що компанії "незадоволені тим, що вся держпідтримка традиційно поширюється лише на автоконцерни". Після різкої девальвації рубля виробники автокомпонентів, як і автоконцерни, пропонували внести до формули локалізації коефіцієнт, який би нівелював валютні ризики, але питання все ще опрацьовується.