Депутатам запропонують легалізувати вивезення лісу та металобрухту з Чорнобильської зони

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк виступає за легалізацію будь-яких операцій щодо вивезення з Чорнобильської зони відчуження дерева і металобрухту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час візиту у зону відчуження.

«Окреме питання - це зловживання і фактична корупція у самій зоні щодо вивозу лісу та вивезення металобрухту. Міністр внутрішніх справ взяв цю ситуацію у розробку, і кращий спосіб побороти корупцію в зоні - це максимально легалізувати будь-які операції, які відповідають законам та екологічним стандартам», - сказав Яценюк.

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За його словами, до парламенту буде внесено законопроект про вивезення дерева і металобрухту із зони відчуження.