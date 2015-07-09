"Укроборопром" за рік підписав контрактів з експорту зброї на мільярд доларів

Про це йдеться у презентації, яку озвучив заступник генерального директора "Укроборонпрому" із зовнішньоекономічної діяльності Денис Гурак у ході прес-конференції, присвяченій підсумкам роботи нового керівництва концерну.

"Приймаючи стратегію, яку ми обрали, ми почали з відновлення нашої репутації на міжнародних ринках, яка об'єктивно була втрачена з тих чи інших причин ... За перший квартал 2015 року ми підписали удвічі більше експортних контрактів, ніж у першому кварталі 2014 року. І це в умовах війни", - наголосив Гурак.

За його словами, завдяки іноземним санкціям проти Російської Федерації, Україна змогла додатково наростити кількість контрактів на експорт зброї.

Він також зазначив, що експорт зброї виконується відповідно до завдання президента щодо посилення позицій України як світового експортера зброї.

Водночас, за інформацією Гурака, "Укроборонпром" за рік суттєво збільшив імпорт зброї в Україну, розпочавши співпрацю з 312 новими постачальниками і підписавши 37 нових контрактів на поставки зброї.

"Якщо говорити про забезпечення внутрішніх потреб, ми вперше налагодили системи імпорту зброї в Україну. До нас цього ніхто не робив", - зазначив Гурак.

Читайте такожЗа минулий рік "Укроборонпром" збільшив випуск і модернізацію озброєнь в 36 разів

Як повідомляв УНІАН, після початку військової агресії Російської Федерації в 2014 році український уряд заявив про припинення всіх експортних поставок зброї.

Але, незважаючи на заяви влади про заборону на продаж зброї, якої катастрофічно бракує в умовах війни, за неофіційними даними, експорт зброї з України все ж таки був.

Зокрема, наприкінці 2014 року екс-прем'єр Юлія Тимошенко передала до СБУ заяву, що за час військового конфлікту на сході України було продано 35,9 тисячі автоматів АКМ, 1,2 тисячі гранатометів, майже 5 тисяч авіаційних ракет, 60 протитанкових ракетних комплексів "Фагот", 10 БТР, 23 безпілотники "Рейс", 10 тисяч касок і два вертольоти Мі-8. Також, за даними Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI), в 2014 році Україна продала зброї на 664 млн дол.

Згідно з даними SIPRI, з моменту незалежності на військовому експорті Україна заробила близько 10,5 млрд дол.

На початку 2015 року керівництво "Укроборонпрому" заявило, що Україні необхідно зберегти статус найбільшого експортера зброї, незважаючи на тяжку економічну ситуацію і війну в країні. Уряд це рішення підтримав. Зокрема, президент України Петро Порошенко в травні заявив, що Україна найближчим часом повинна увійти до п'ятірки найбільших експортерів озброєння.

За даними Держслужби експортного контролю, Україна у 2014 році експортувала 23 танки, 28 БТРів, 6 бойових літаків, 1 десантний корабель "Бізон", 18 ракетних установок, а також більше 27 тис. одиниць вогнепальної зброї.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.