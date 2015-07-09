Кабмін ліквідував три державні шахти

17:15, 09 липня 2015
Промисловість
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Державні шахти закриються в Донецькій, Львівській та Волинській областях.

Фото УНИАН

Кабінет міністрів України ліквідував три збиткові державні шахти. Відповідне рішення закріплено в урядовому розпорядженні від 8 липня 2015 року.

Згідно документа, ліквідуються шахта "Родинська" державного підприємства "Красноармійськвугілля" (Донецька обл.), шахта "Зарічна" держпідприємства "Львіввугілля" (Львівська обл.) і шахта №9 "Нововолинська" держпідприємства "Волиньвугілля" (Волинська обл).

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Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості планує витратити 2,57 млрд грн на роботи по закриттю 11 державних шахт в 2015 році.

Для решти 24 шахт, на думку міністра енергетики Володимира Демчишина, потрібно 1,1 млрд грн для виведення їх на беззбитковість.

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