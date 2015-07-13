Крюківський завод за півроку не випустив жодного пасажирського вагону

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) у січні-червні збільшив випуск вантажних вагонів на 83%, або на 766 вагонів порівняно з січнем-травнем 2014 року - до 160 одиниць.

Про це йдеться у звіті підприємства, переданому до міськвиконкому Кременчука.

Згідно з повідомленням, у січні-червні цього року завод не виробив жодного пасажирського вагона. У липні завод працюватиме лише 13 робочих днів.

Як повідомляв УНІАН, Крюківський завод у січні-травні збільшив випуск вантажних вагонів на 82,9%, або на 519 вагонів порівняно з січнем-травнем 2014 року - до 107 одиниць.

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Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, напіввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється у понад 20 країн світу. Крюківський вагон є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів — пасажирських і вантажних.

У 2014 році завод збільшив випуск вантажних вагонів на 54,7% порівняно з 2013 роком - до 2406 штук. Також у 2014 році завод виробив один пасажирський вагон і модернізував 95 вагонів метро для КП «Київський метрополітен».