Один із найбільших перестраховиків світу йде з Росії

Один із чотирьох найбільших перестраховиків у світі і найбільший у Німеччині - Munich Re - закриває своє представництво в Росії, пише газета "Ведомости".

Компанія, за словами двох топ-менеджерів страховиків, оголосила про це своїм партнерам в РФ 2 липня, а 9 липня повідомила на сайті, що продовжить обслуговувати своїх російських клієнтів безпосередньо з Мюнхена.

Munich Re заснував своє рішення прагненням підвищити ефективність російського бізнесу, що забезпечить його прибутковість у майбутньому. Топ-менеджер, який був присутній на зустрічі з німецькою компанією, уточнює, що Munich Re пояснює догляд сукупністю факторів - відносно вузький ринок РФ з поганою економікою і низькою якістю ризиків, і компанія не побачила перспектив поліпшити свої показники.

Співрозмовники вказують, що Munich Re все частіше став "потрапляти" на великі виплати у зв'язку з індустріальними аваріями, зокрема, аварією на Саяно-Шушенській ГЕС і затопленням Загорської ГАЕС-2 у вересні 2013 року (за яким досі існують суперечки компанії з "Інгосстрахом" і "Русгідро" про те, чи слід вважати цей випадок страховим і скільки за нього треба платити).

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В цілому в останні десять років ситуація в російському індустріальному секторі, ризики якого часто перестраховувала Munich Re, значно погіршилася, і крім великих страхових випадків це ще і шахрайства, та "незрозумілі схеми", зазначив інший співрозмовник, і якщо раніше цей сектор страхування був "суто прибутковим", то зараз він збитковий.

На думку джерел газети, відхід компанії з Росії - негативна подія, оскільки знижує конкуренцію на ринку перестрахування, але не стане катастрофою.