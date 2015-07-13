Яресько: Кабмін прийняв рішення скоротити на 50% ренту за користування надрами

Кабінет міністрів України в найближчі 2 дні винесе на розгляд Верховної Ради законопроект про скорочення з 1 жовтня на 50% ставок ренти за користування надрами, збільшені наприкінці 2014 року в умовах гострої нестачі державних фінансів.

Про це заявила міністр фінансів Наталія Яресько на інвестиційній конференції Україна-США у Вашингтоні.

«Ми вирішили зменшити ставки ренти на 50% із 1 жовтня цього року, й навіть більше - для нових свердловин із 1 січня 2016 року», - сказала вона.

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За словами Яресько, ставка ренти для свердловин глибиною до 5 км зменшиться з 55% до 29%, для свердловин глибиною більше 5 км - із 28% до 14%.

«Якщо ми розкриємо потенціал природних ресурсів нашої країни, то тим самим ми зможемо підвищити національну безпеку, створити велику конкуренцію в галузі, що, в свою чергу, призведе до створення більшої кількості робочих місць в енергетичному секторі й зменшить тиск на платіжний баланс. Те, що ми пропонуємо - це дуже прораховані кроки: ми доклали великих зусиль, щоб обчислити, чого потребує бізнес, щоб збільшити інвестиції у видобуток, і збалансувати його очікування з нашими фіскальними потребами. І ми уважно досліджували, як працює ця галузь на інших ринках», - підкреслила міністр.

Як пізніше уточнила прес-служба Мінфіну, ставку ренти для нових свердловин із 1 січня 2016 року буде зменшено з 20% до 10% зі збереженням існуючої ставки податку на прибуток і додатковим корпоративним податком у розмірі 30%.

За розрахунками міністерства, ці заходи допоможуть підвищити видобуток приватними компаніями українського газу до 8,5 млрд куб. м на рік (зараз - 3,5 млрд куб. м), а в 2035 році видобуток може зрости до 11 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2014 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу України. Згідно із законом, підвищене оподаткування приватних нафтогазовидобувних компаній вводиться на постійній основі, а не як планувалося раніше - на рік. Зокрема, для нафти - 45% при видобутку до 5 км, 21% - понад 5 км. Для природного газу, який реалізується не для потреб населення, - 55% при видобутку до 5 км, 28% - при заляганні понад 5 км.

Для компаній, які ведуть видобуток вуглеводнів за договорами спільної діяльності, незалежно від глибини залягання ресурсів, рентна ставка становитиме: в 1-му кварталі 2015 року - 60%; у 2-му кварталі - 65%; у 3-му кварталі - 70%.

Низка приватних газовидобувних компаній, акції яких котируються на європейських біржах, неодноразово заявляли про перегляд своїх інвестиційних програм в Україні після схвалення Верховною Радою податкових ініціатив уряду, що призведе до зниження бурових робіт у 2015 році й падіння видобутку газу.