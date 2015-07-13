У Львові презентували оновлений "Дозор-Б" виробництва Львівського бронетанкового заводу

Як передає кореспондент УНІАН, під час демонстрації військової техніки директор державного концерну "Укроборонпром" Роман Романов повідомив, що найближчим часом бронемашини "Дозор", що виготовили працівники Львівського бронетанкового заводу та низки підприємств Львівщини, передадуть у Збройні сили України та у зону АТО.

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За його словами, до кінця 2015 року буде передано ту кількість техніки, що запланували у Міністерстві оборони України.

"Цю техніку вже передають у Збройні сили України для випробувань. Ми плануємо до кінця літа провести випробування, а після цього перші серійні зразки передадуть Міністерству оборони, - сказав Романов. - Такий синтез взаємовідносин облдержадміністрації та підприємств "Укроборонпрому" справді дають позитивний ефект. Ця модель взаємин, яку ми вибудували, себе виправдовує".

За його словами, для "Укроборонпрому" на одному з підприємств Львівщини почали виготовляти сидіння для бронетехніки. Також у планах "Укроборонпрому" – співпраця з корпорацією "Електрон", що готова виробляти комплектуючі для техніки.