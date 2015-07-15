Українські металурги скоротили збитки до 11 мільярдів гривень

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних підприємств «Металургпром».

«Фінансовий результат від операційної діяльності становив 5,3 млрд грн проти 1,7 млрд грн за 5 місяців 2014 року, але через втрати від курсової різниці (при переоцінці валютних позикових коштів та відсотків за ними) отримано від'ємний фінансовий результат до оподаткування», - йдеться в повідомленні «Металургпрому».

За даними об'єднання, чистий дохід (виручка) від реалізації металургійної продукції за вказаний період збільшився на 15%, або на 10,1 млрд грн у порівнянні з 5 місяцями 2014 року і становив 78,5 млрд грн.

Кредиторська заборгованість з урахуванням короткострокових і довгострокових кредитів та інших довгострокових зобов'язань збільшилася на 66 млрд грн і станом на 1 червня становила 193 млрд грн. Дебіторська заборгованість зросла на 18 млрд грн, до 85 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, металургійна галузь України за підсумками 2014 року наростила збитки (негативний фінансовий результат до оподаткування) порівняно з 2013 роком на 84,4%, або на 10,3 млрд грн - до 22,5 млрд грн.