Держпідприємство "Антонов" посилило склад топ-менеджменту

Керівництво державного підприємства "Антонов", яке є єдиним в Україні виробником літаків і входить до складу держконцерну "Укроборонпром", посилило склад топ-менеджменту, призначивши першим віце-президентом "Антонова" Олександра Коцюбу, а віце-президентом з питань фінансово-економічної діяльності - Андрія Тарасюка.

Як повідомила прес-служба "Антонова", Коцюба і Тарасюк приступили до виконання своїх обов'язків з липня 2015 року.

Згідно з повідомленням, за словами в. о. президента підприємства Михайла Гвоздєва, основною метою кадрових змін є збільшення обсягів виробництва і продажів авіаційної техніки.

"Зміни, які відбуваються сьогодні в керівному складі, спрямовані на формування єдиної команди професійних менеджерів, об'єднаних спільною метою – розвитку підприємства та авіаційної галузі України в цілому. Упевнений, що введення нових фахівців зі свіжим поглядом буде мати позитивний вплив на ефективне рішення глобальних завдань ДП "Антонова", – зазначив Гвоздєв.

Згідно з наданою підприємством інформацією, Коцюба більше 10 років займав керівні посади в компаніях різних галузей, в тому числі промислового комплексу, а Тарасюк протягом останніх 11 років керував компаніями автомобільної галузі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня 2015 року Кабмін передав держпідприємство "Антонов" до складу концерну "Укроборонпром". Пізніше, в червні, керівництво "Укроборонпрому" звільнило Дмитра Ківу з посади президента - генерального конструктора "Антонова", призначивши замість нього виконуючим обов'язки президента підприємства Михайла Гвоздєва. У той же час за Ківою залишили повноваження генконструктора "Антонова".

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225. За підсумками 2014 року підприємство незначно збільшило чистий прибуток - до 39,3 млн грн.