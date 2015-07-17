Канада допоможе модернізувати українську промисловість

Канада у рамках угоди про зону вільної торгівлі, переговори щодо якої були завершені 14 липня, надасть технічну допомогу для модернізації української промисловості, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час Години запитань до уряду в парламенті.

«Канада надасть технічну допомогу для модернізації української промисловості», - сказав він.

Також прем'єр-міністр зазначив, що втрата російського ринку збуту вимагає якнайшвидшої переорієнтації на нові ринки, включаючи Євросоюз та інших міжнародних партнерів.

«Чим швидше ми модернізуємо українську промисловість, тим швидше ми зайдемо, як на канадський, так і на європейський, ринок», - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, торговий представник України Наталія Микольська заявила, що угода про зону вільної торгівлі з Канадою відкриє для українських експортерів 98% ринку цієї країни, включаючи важливі сільськогосподарські і промислові товарні групи.

За її словами, Україні вдалося відстояти асиметричну лібералізацію ринків товарів для захисту національних товаровиробників у чутливих областях. Так, після набрання чинності угодою, канадська сторона одразу відкриє до 98% ринку, тоді як Україна скасує тарифи для майже 80% товарів канадського експорту з подальшим скасуванням інших тарифів протягом наступних 3, 5 і 7 років. На додаток, для певних канадських товарів були встановлені квоти, а деякі товари були виключені з дії угоди.