Кабмін кличе американців і канадців виробляти сільгосптехніку в Україні

Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді, зазначивши, що це є одним із етапів співробітництва України із США та Канадою, в рамках якого на першому етапі планується фінансування програм із придбання американської техніки українськими аграріями.

«Наступний етап, який ми обговорювали з нашими канадськими друзями, - це будівництво заводів в Україні з виробництва спільно з американцями та канадцями українсько-американської та українсько-канадської аграрної техніки», - сказав він.

За словами прем'єр-міністра, виробництво власної аграрної техніки допоможе Україні збільшити потенціал врожайності та конкурентоспроможності, зокрема, у сфері несировинного експорту.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства, американські інвестори в ході інвестиційної конференції Україна-США у Вашингтоні висловили готовність вкласти близько 1,5 млрд дол. в агросектор України. Зокрема, дві компанії виявили бажання інвестувати в портову логістику, одна компанія – насіннєвий бізнес, і одна компанія – переробний бізнес харчової галузі на загальну суму 500 млн дол. Крім того, Україна очікує від американських інвесторів надходжень 1 млрд дол. у вигляді сільськогосподарської техніки.