Власник "Криворіжсталі" пообіцяв Порошенку інвестувати в Україну $1,2 мільярда

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час зустрічі з працівниками металургійного комбінату “Арселор Міттал Кривий Ріг” повідомив Президент України Петро Порошенко.

За його словами, такої домовленості досягнуто під час сьогоднішньої зустрічі президента та власника групи компанії “Арселор Міттал” Лакшмі Мітталом.

“Пан Міттал запевнив, що в найближчі роки в Україну буде інвестовано 1,2 млрд дол. Це яскрава демонстрація ефективності дій української влади. Це означає, що інвестувати в Україну вигідно і безпечно”, - зазначив Порошенко.

За його словами, сьогоднішній запуск після реконструкції доменної печі на “Арселор Міттал Кривий Ріг” не просто заводська корпоративна подія, а прецедент для всієї України.

“Весь світ має знати, що інвестувати в Україну вигідно і безпечно”, - наголосив президент.

Він також зазначив, що прозора на відкритому конкурсі приватизація металургійного комбінату “Криворіжсталь” була правильним рішенням. За цей час новим власником підприємства в виробництво було інвестовано 1,9 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, «АрселорМіттал Кривий Ріг» у січні-березні 2015 року скоротив виробництво загального прокату на 5,8% порівняно з аналогічним періодом 2014 року - до 1,25 млн тонн.

У 2014 році порівняно з 2013 роком підприємство скоротило виробництво загального прокату на 4,4% - до 5,5 млн тонн, виробництво сталі зменшилося на 2% - до 6,3 млн т, виплавка чавуну скоротилася на 1%, до - 5,5 млн тонн.

Кривий Ріг стає символом відродження української економіки.В найближчі роки "АрселорМіттал Кривий Ріг" інвестує в Україну 1,2 млрд доларів.#АрселорМіттал #ArcelorMittal Posted by Петро Порошенко on 17 липня 2015 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, яке має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більш як 6 млн. тонн прокату, близько 7 млн тонн сталі і понад 6,7 млн тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є країни Близького Сходу, Африки і Європи.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій комбінату «Криворіжсталь» на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн за стартової ціни 10 млрд грн, після чого меткомбінат було перейменовано в «Mittal Steel Кривий Ріг», пізніше - в «АрселорМіттал Кривий Ріг».