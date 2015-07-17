Спад промвиробництва в Україні сповільнився до 18,1%

Спад промислового виробництва в Україні у червні 2015 року порівняно з червнем 2014 року сповільнився до 18,1% з 20,7%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, порівняно з травнем 2015 року зростання промвиробництва у червні становило 1,5%.

З початку року, у січні-червні, порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 20,5%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

За інформацією Держстату, зростання виробництва у червні 2015 року у річному виразі, до червня 2014 року, не зафіксовано у жодній з галузей промисловості.

Порівняно з попереднім місяцем, травнем, найбільше зростання показників зафіксовано у виробництві меблів - на 21,9%, виробництві машин і устаткування, автотранспортних засобів - на 10,8%, виробництві паперу та поліграфії - на 8,6%.

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Найбільше падіння у червні 2015 року порівняно з червнем 2014 року зафіксовано у виробництві комп'ютерів і оптичної продукції - на 44,8%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки - на 30,8%.

Порівняно з попереднім місяцем падіння виробництва у червні зафіксовано у видобутку кам'яного та бурого вугілля - на 5,7%, у видобутку металевих руд - на 5%.

Як повідомляв УНІАН, спад промислового виробництва в Україні у травні 2015 року порівняно з травнем 2014 року сповільнився до 20,7% з 21,7%, зафіксованих місяцем раніше. Порівняно з квітнем 2015 року спад промвиробництва у травні також сповільнилося - до 0,2% з 2%, зафіксованих у квітні до березня. З початку року, у січні-травні, порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 21,2%.

У 2014 році порівняно з 2013 роком промвиробництво в Україні знизилося на 10,7%, у 2013 році - на 4,7%, у 2012 році - на 0,5%.