Американський сенатор запропонував ввести санкції проти "Білоруськалія"

Республіканець Стів Пірс запропонував законопроект, що передбачає введення санкцій проти компанії «Білоруськалій», пише "Комерсант" з посиланням на Wall Street Journal.

За словами американського сенатора, компанії вдається уникати санкцій завдяки відділенню від Белнефтехима, який став метою санкцій у 2007 році за припущення Казначейства США про зв'язки компанії з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

«Цей закон став першим кроком, гарантує, що країни, які стали метою санкцій США, несуть відповідальність за свої дії і не здатні уникнути санкцій, просто змінивши назву»,— заявив республіканець.

У 2006 році адміністрацією 43-го президента США Джорджа Буша були введені санкції, що передбачають блокування власності і активів десяти керівників Білорусі, включаючи президента Олександра Лукашенка - за підрив демократичних процесів, корупцію, порушення прав людини і репресії. У червні 2015 року вони були продовжені.