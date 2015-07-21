Мінекономрозвитку назвало основні причини падіння промвиробництва

Падіння промислового виробництва в січні-червні на 20,5% зумовлено підвищенням виробничих витрат, низькими цінами на традиційні товари українського експорту на світових ринках, а також військовими діями, які зменшують промисловий потенціал східних регіонів країни.

Відповідна оцінка міститься в звіті Міністерства економічного розвитку і торгівлі, опублікованому на сайті відомства.

Згідно зі звітом, зростання виробничих витрат у першому півріччі було викликане підвищеними тарифами на електроенергію, газ та імпортну продукцію.

При цьому українська промисловість найбільше постраждала від зниження світових цін на чорний прокат, залізну руду і мінеральні добрива на світових ринках.

Ще одним фактором падіння промислового виробництва став низький споживчий попит у зв'язку з падінням реальних доходів населення, а також зниженням інвестиційної активності.

Як повідомляв УНІАН, спад промислового виробництва в Україні в червні 2015 року порівняно з червнем 2014 року сповільнився до 18,1% до 20,7%, зафіксованих місяцем раніше.

За інформацією Держстату, в порівнянні з травнем 2015 року зростання промвиробництва в червні становило 1,5%.

З початку року, в січні-червні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва становив 20,5%.