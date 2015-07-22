СБУ трактує вивезення обладнання з повернутого державі Запорізького алюмінієвого комбінату як диверсію

Як повідомили УНІАН у прес-центрі УСБУ в Запорізькій області, кримінальне провадження за ст. 113 Кримінального кодексу України – «Диверсія» відкрито спецслужбою у зв'язку з виявленням вивезення з території повернутого у державну власність підприємства обладнання і майна.

«Співробітники Служби безпеки України встановили факти знищення російськими власниками економічного потенціалу ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». Встановлено, що з грудня 2014 до червня 2015 року російські власники паралельно з оскарженням судових рішень про повернення підприємства в держвласність України почали демонтаж елементів технологічного обладнання ПАТ «ЗАлК»: з комбінату було вивезено майно на суму близько 100 млн грн», - повідомляє прес-центр СБУ.

Читайте такожСуд повернув Україні акції Запорізького алюмінієвого комбінату, що належали росіянам За даними відомства, незважаючи на те, що в червні 2015 року Верховний Суд України остаточно повернув 68% акцій ПАТ «ЗАлК» у держвласність, вивезення майна комбінату намагалися продовжити.

"Вже після рішення суду співробітники спецслужби виявили і блокували спробу вивезення обладнання з комбінату. СБУ відкрито кримінальне провадження за ст. 113 Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до знищення стратегічного об'єкта української промисловості", - повідомляє прес-центр відомства.

Довідка УНІАН. Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат – єдиний в Україні виробник первинного алюмінію з потужністю 100 тис. тонн на рік.

22 березня 2012 року через плачевний стан підприємства та невиконання компанією «РУСАЛ» інвестиційних зобов'язань (зокрема - в частині погашення 75 млн дол. боргу підприємства перед державним «Укрексімбанком») Господарський суд Києва прийняв рішення про вилучення 68,01% акцій «ЗАлКу» у «РУСАЛУ» для передачі в держвласність. Російська компанія упродовж трьох років оскаржувала це рішення у вищих судових інстанціях, але 11 березня 2015 року законність повернення державі 68,01% акцій комбінату підтвердив Верховний Суд України і 9 червня контрольний пакет акцій «ЗАлКу» номінальною вартістю понад 105 млн грн був зарахований на рахунки Фонду державного майна України.

За підсумками 2014 року комбінат збільшив чистий збиток у 22 рази, порівняно з 2013 роком - до 1,972 млрд грн.