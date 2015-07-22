Проблему нелегального видобутку бурштину вирішуватимуть на законодавчому рівні

Віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський доручив Міністерству екології та природних ресурсів і Державній службі геології та надр України розробити зміни до законодавства для вирішення проблеми нелегального видобутку бурштину в країні, повідомляє прес-служба віце-прем'єра.

«Потрібно концептуальним чином переосмислити законодавче врегулювання проблеми незаконного видобутку бурштину. Попередньо провести консультації з науковою громадськістю, геологічними установами і організаціями, а також залучити до цього процесу місцеву владу і суспільство», - зазначив Вощевський, якого цитує прес-служба.

Читайте такожПорошенко заявив про перше затримання організаторів контрабанди бурштинуПовідомляється, що рішення про врегулювання питання видобутку бурштину було прийняте за результатами оперативної наради, що відбулася під головуванням Вощевського.

За інформацією прес-служби, віце-прем'єр відзначив необхідність підготовки комплексної програми розвитку галузі видобутку бурштину, сприятиме розвитку регіону за рахунок легального і прозорого механізму використання надр.

За його словами, впровадження такої програми дасть змогу створити робочі місця для місцевого населення і зберегти навколишнє середовище для майбутніх поколінь.

«На моє переконання, має працювати одне держпідприємство, яке здійснюватиме видобуток іа реалізацію бурштину на внутрішньому і зовнішніх ринках. Держава повинна взяти сферу видобутку «сонячного каменю» в свої руки і активізувати правоохоронні органи для припинення діяльності «чорних копачів» і контрабандистів», - підкреслив Вощевський.

При цьому прес-служба уточнює, що про результати виконання зазначеного доручення держоргани повинні інформувати віце-прем'єра щотижня.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону України «Про видобування та реалізацію бурштину».

Прийняття цього закону дасть змогу знизити криміногенну обстановку в поліських районах Житомирської, Рівненської і Волинської областей, сприятиме скороченню незаконного видобутку бурштину.

У середині липня Міністерство екології та природних ресурсів України повідомило, що відкликає всі дозволи на видобуток бурштину, які були видані в 2015 році. У відомстві зазначили, що ліцензії не видаватимуться на час розроблення прозорого механізму регулювання діяльності з видобутку та реалізації бурштину.

Україна посідає друге місце в світі за запасами бурштину, при цьому відрізняється найвищим у світі відсотком бурштину ювелірної якості в покладах.