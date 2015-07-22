"Укроборонпром" змінив керівників ще трьох підконтрольних підприємств

Державний концерн «Укроборонпром», що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, оголосив результати публічного конкурсного відбору на посади керівників держпідприємств "Київський бронетанковий завод", "Житомирський бронетанковий завод" і "Харківський автомобільний завод", що входять до складу концерну.

Згідно з повідомленням прес-служби концерну, керівником "Київського бронетанкового заводу" призначено Владислава Лисицю, "Житомирського бронетанкового заводу" – Олексія Бабича, "Харківського автомобільного заводу" - Олександра Фотченкова.

Додаткової інформації про новопризначених керівників концерн не надав.

У прес-службі також зазначили, що багатьом кандидатам, які не пройшли конкурсний відбір, запропоновано інші посади на підприємствах «Укроборонпрому» і в самому концерні.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2015 року "Укроборонпром" оголосив про проведення більш як 60 конкурсних відборів на посади директорів підприємств, що входять до складу концерну.

У червні поточного року керівництво "Укроборонпрому" за зрив планів з виробництва військової техніки для АТО звільнило керівників двох найбільших держпідприємств бронетанкового сектору оборонно-промислового конкурсу України - "Заводу ім. В. А. Малишева" та Львівського бронетанкового заводу.

16 липня «Укроборонпром» призначив нових керівників підконтрольних держпідприємств "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", "Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство "Промоборонекспорт" і "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова".

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової й спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.