Акціонери "Укрнафти" обрали новим головою правління компанії британця Марка Роллінза

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на загальних зборах акціонерів 22 липня 2015 року.

За відповідне рішення проголосувало 99,97% від кворуму.

Виступаючи на зборах акціонерів, Роллінз повідомив, що до цього він працював в одній з найбільших британських нафтогазовидобувних компаній - BG Group.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня «Нафтогаз», який володіє контрольним пакетом акцій "Укрнафти", оголосив конкурс на заміщення посади керівника цієї компанії.

Міноритарні акціонери «Укрнафти» також заявили, що готові забезпечити проведення конкурсу на пост голови компанії.

Наприкінці травня наглядова рада «Укрнафти» прийняла рішення про проведення зборів акціонерів 22 липня 2015 року, на порядку денному яких - питання виплати дивідендів, а також обрання керівництва компанії.

Раніше голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв заявляв про необхідність зміни менеджменту «Укрнафти» і проведення публічного конкурсу на заміщення посади голови нафтовидобувної компанії, в якій державі належить контрольний пакет акцій.

У свою чергу, голова правління «Укрнафти» Пітер Ванхеке заявив, що претензії до нього з боку основного акціонера – «Нафтогазу України» – неправомірні.

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Зокрема, Ванхеке зазначив, що НАК «Нафтогаз України» в особі його вищих посадових осіб вирішив поза всякими правилами розправитися з менеджментом «Укрнафти», який спробував притягти «Нафтогаз» до відповідальності за порушення базових принципів ведення бізнесу.

Крім того, менеджмент «Укрнафти» вказав, що «Нафтогаз» вже майже рік відмовляється виконувати рішення Вищого господарського суду щодо повернення «Укрнафті» 2 млрд куб м. газу або погашення боргу за нього у розмірі від 9 до 14 млрд грн.

За словами члена наглядової ради «Укрнафти» Ігоря Коломойського, держхолдинг НАК «Нафтогаз України» винен «Укрнафті» близько 50 млрд грн за спожитий газ.

Також бізнесмен прокоментував обрання нового керівника "Укрнафти". "Вся ця процедура з новим директором, відбором - це одне ціле, велике порушення наших акціонерних угод, положення компанії. Ми, враховуючи великий ажіотаж у суспільстві та політичну мотивованість і уся ця вакханалія, котра тягнулася з листопада до грудня, участь усіх політичних сил – ми закрили на це очі. Дали можливість провести все безконфліктно", - заявив Ігор Коломойський.