Коломойський хоче отримати пріоритетне право на купівлю ОПЗ

Про це повідомив Ігор Коломойський на брифінгу журналістам під час зборів акціонерів "Укнафта", передає ТСН.

Коломойський підтвердив, що раніше підконтрольна "Привату" компанія "Нортіма" подала до суду позов з вимогою визнати таким, що відбувся конкурс з приватизації ОПЗ від 2009 року, коли "Нортіма" запропонувала за підприємство найбільшу ціну - 5 млрд грн, але конкурсна комісія ФДМ не затвердила результати торгів.

"Ми хочемо зафіксувати свою позицію, що ми повинні вийти на ФДМ з пропозицією мирової угоди по цьому суду, в якому буде прописано те, що конкурс буде прозорим, стартова ціна буде не менше 5 млрд грн, - сказав Коломойський. - Якщо в результаті аукціону хтось дасть якусь ціну, ми хочемо, щоб наша компанія мала право першої руки за тією ціною, яка буде переможцем в аукціоні, мала право купити за цією ціною, тому що раніше (в 2009 році) вона вже перемогла в цьому конкурсі".