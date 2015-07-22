"Укрнафта" направить прибуток за минулий рік на виплату дивідендів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на загальних зборах акціонерів компанії 22 липня 2015 року.

За відповідне рішення проголосувало 52,49% акціонерів від кворуму.

Варто зазначити, що на розгляд акціонерів виносилося два проекти рішення щодо виплати дивідендів. Перший проект рішення був внесений міноритарним акціонером «Укрнафти» компанією Littop, що володіє близько 13% акцій підприємства.

Компанія пропонувала направити на виплату дивідендів 50% від чистого прибутку «Укрнафти» за 2014 рік. Інші кошти - направити на інвестиції та розвиток компанії.

Другий проект рішення був внесений наглядовою радою «Укрнафти», більшість членів якого представляє інтереси державного «Нафтогазу», що володіє 50% + 1 акція підприємства.

Державний акціонер запропонував направити 100% прибутку на виплату дивідендів.

Виступаючи на загальних зборах акціонерів, представник компанії Littop зазначив певну несправедливість пропозиції мажоритарного акціонера в особі «Нафтогазу», повідомивши, що в іншій компанії - «Укргазвидобування», де «Нафтогазу» належить 100% акцій, було прийнято рішення весь чистий прибуток газодобувного підприємства направити на його розвиток.

У своєму виступі представник компанії Littop послався на заяву міністра енергетики і вугільної промисловості Володимира Демчишина, зроблене ним у квітні 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Укрнафта» за результатами діяльності 2003-2010 років вже здійснила виплату дивідендів на суму 9,093 млрд грн, з яких 4,656 млрд грн припало на частку акцій НАК «Нафтогаз України», тобто надійшли в бюджет країни.

В кінці травня наглядова рада «Укрнафти» прийняла рішення скликати збори акціонерів на 22 липня.

Після цього голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв неодноразово заявляв про необхідність зміни менеджменту «Укрнафти» і проведення публічного конкурсу на заміщення посади голови нафтовидобувної компанії, в якій державі належить контрольний пакет акцій.

У свою чергу голова правління «Укрнафти» Пітер Ванхеке заявляв, що претензії до нього з боку основного акціонера – «Нафтогазу України» – неспроможні.

В інтерв'ю УНІАН Ванхеке зазначив, що основною перешкодою до виплати дивідендів акціонерам є сам «Нафтогаз», який вже майже рік відмовляється виконувати рішення Вищого госпсуду з повернення «Укрнафті» 2 млрд куб. м газу або погашення боргу за нього.

Всього, згідно з аудійованою компанією Deloitte&Touche звітністю, «Нафтогаз» в 2005-2013 роках на свій розсуд використовував 10 млрд кубометрів газу, що належать «Укрнафті».

Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, що вимагає від «Укрнафти» виплати дивідендів, разом з тим, вважає за необхідне направити чистий прибуток компанії «Укргазвидобування» на розвиток підприємства, а не на виплату дивідендів акціонерам.