Коломойський зацікавлений у придбанні "Запоріжжяобленерго"

Про це повідомляє ТСН.

"У мене є інтерес до "Запоріжжяобленерго", тому що воно кровно пов'язане із Запорізьким феросплавним заводом", - сказав він журналістам у Києві в середу.

Водночас Коломойського, за його словами, не цікавить приватизація енергогенеруючої компанії "Центренерго".

ВАТ "Запоріжжяобленерго" отримує електричну енергію від об'єднаної енергосистеми України та постачає її 22 670 юридичним споживачам та 760 694 побутовим.

За рік через електричні мережі Товариства передається близько десяти мільярдів кіловат-годин електроенергії.

До структури промислових споживачів входять такі галузі, як металургійна, машинобудівна, харчова, переробна, хімічна та нафтохімічна.