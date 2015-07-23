Китай розпочав антидемпінгову перевірку імпорту сталі з Японії, Південної Кореї та ЄС

Міністерство комерції КНР розпочало антидемпінгову перевірку стосовно імпортерів електротехнічної сталі з Японії, Південної Кореї та ЄС, передає ПРАЙМ з посиланням на повідомлення відомства.

"Згідно з антидемпінговим законодавством КНР, Міністерство комерції перевірить на демпінг імпортерів електротехнічної сталі з Японії, Південної Кореї та ЄС, перевірить демпінгову різницю і можливий збиток, нанесений китайським виробникам аналогічної продукції, і ступінь цієї шкоди", - говориться у повідомленні Мінкомерції Китаю. Перевірка починається з сьогоднішнього дня.

Читайте такожКитай на чверть скоротив інвестиції в економіку РосіїУ квітні 2015 року Китай скасував антидемпінгові мита щодо російської і американської електротехнічної сталі, введені в 2010 році. Тоді наголошувалося, що 10 квітня закінчився термін антидемпінгових заходів, спрямованих проти імпорту текстурованої смугової електротехнічної сталі зі США та Росії, і компенсаційних заходів щодо текстурованої смугової електротехнічної сталі зі США.

Період збору антидемпінгових мит в Китаї, згідно з законом, не перевищує п'ять років. Однак період збирання мит може бути продовжений, якщо завершення збору мит може призвести до продовження або повторного виникнення демпінгу. Аналогічні правила діють щодо компенсаційних заходів.