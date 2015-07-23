Україна зберегла 10 місце у рейтингу світових виробників сталі - Worldsteel

Українські металурги в червні 2015 року порівняно з червнем минулого року скоротили виробництво сталі на 21,8% - до 2,004 млн тонн, зберігши при цьому 10-е місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

За підсумками 6 місяців поточного року Україна скоротила виробництво сталі порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 27,2%, - до 11,258 млн тонн, піднявшись у світовому рейтингу виробників сталі на 11-ту позицію. При цьому Тайвань з показником виплавки 10,6 млн тонн опустився на 12-ту сходинку.

Також повідомляється, що за підсумками червня лідерство в рейтингу світових виробників сталі зберіг Китай з показником 68,946 млн тонн (падіння на 0,8% до червня 2014 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в наступному порядку: Японія (8,6 млн тонн, -6,2%), Індія (7,4 млн тонн, +0,8%), США (6,7 млн тонн, -8,5%), Південна Корея (5,9 млн тонн, -3,6%), Росія (5,6 млн тонн, -7,5%), Німеччина (3,8 млн тонн, +5,8%), Туреччина (2,8 млн тонн, -4,5%), Бразилія (2,7 млн тонн, +2,1%).

Загалом у червні 2015 року порівняно з червнем минулого року 65 країн, які входять до рейтингу WSA, скоротили виробництво сталі на 2,4% - до 135,6 млн тонн.

У звіті асоціації за січень-червень позиції лідера продовжує утримувати Китай – 410 млн тонн (зниження порівняно з аналогічним періодом 2014 року на 1,3%). Далі йдуть: Японія (52,6 млн тонн, -4,7%), Індія (45 млн тонн, +4,2%), США (39,9 млн тонн, -8,6%), Росія (35,7 млн тонн, +0,8%), Південна Корея (34,5 млн тонн, -4,9%), Німеччина (22,1 млн тонн, -1,5%), Бразилія (17,1 млн тонн, +2%), Туреччина (16,2 млн тонн, -5,7%), Італія (11,7 млн тонн, -10,6%).

У січні-червні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року 65 країн, які входять до рейтингу WSA, знизили виробництво сталі в цілому на 2% - до 813 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, скорочення виробництва сталі в Україні спостерігається через зупинку й перебої у роботі низки металургійних підприємств на Донбасі в результаті воєнних дій, спровокованих Росією.

За підсумками 2014 року Україна зайняла 10-е місце у списку найбільших виробників сталі, проте скоротила її виплавку на 17,1% порівняно з 2013 роком - до 27,170 млн тонн.