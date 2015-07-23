Нацбанк пояснив, чому прискорилося падіння індексу виробництва базових галузей

Національний банк України пояснює прискорення падіння індексу виробництва базових галузей в червні до 17,4% з 16% у травні зниженням показників оптового товарообігу, а також сільського господарства.

Про це повідомляється в розміщеній на сайті Національного банку України аналітичній записці «Оцінка економічного стану України».

За даними НБУ, в січні-червні порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння індексу склало 19%.

Читайте такожГонтарєва вважає, що поки рано скасовувати валютні обмеженняРегулятор відзначає, що падіння показників оптового товарообігу в червні до 13,6% до 6,3% у травні було зумовлене переважно впливом ефекту бази порівняння. Крім того, в червні значно прискорилося падіння обсягів виробництва у сільському господарстві до 17,2% у порівнянні з 7,3% у травні за рахунок падіння обсягів рослинництва і тваринництва.

Як повідомляв УНІАН, спад промислового виробництва в Україні в червні 2015 року порівняно з червнем 2014 року сповільнився до 18,1% до 20,7%, зафіксованих місяцем раніше. Порівняно з травнем 2015 року зростання промвиробництва в червні склало 1,5%.

З початку року, в січні-червні в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, спад промвиробництва становив 20,5%.