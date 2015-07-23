Компанія Ахметова відключила Південмашу електрику: є загроза викиду шкідливих речовин

Помічник генерального директора "Південного машинобудівного заводу ім. Макарова" Володимир Ткаченко повідомив, що на сьогоднішній день керівництвом і колективом робляться кроки, спрямовані на недопущення виникнення надзвичайної ситуації, пов'язаної з високотоксичними речовинами, які зберігаються на підприємстві.

Про це він заявив у коментарі ІА «МІСТ-ДНІПРО».

Нагадаємо, що в результаті відключення від електропостачання через заборгованість Південмашу, виникла загроза викиду в атмосферу токсичних речовин, складованих на підприємстві.

«Дійсно відключили електроенергію на «Південмаші», дійсно на заводі зберігаються високотоксичні речовини, компоненти ракетного палива, але керівництвом «Південмашу» зроблено все можливе, щоб відключення електроенергії не призвело до створення надзвичайної ситуації. На даний момент загрози вибуху і викиду токсичних речовин в атмосферу немає», - повідомив Володимир Ткаченко.

Він підкреслив, що в даний час ведуться переговори з участю облдержадміністрації і ДТЕК Дніпрообленерго про відновлення електропостачання.

«Зараз ведуться переговори щодо реструктуризації заборгованості, за участю ОДА, ДТЕК Дніпрообленерго. Поки питання про включення електроенергії на стадії переговорів.

Перша черга відключення була 3 тижні тому, була відключена подача електроенергії для насосів, що живлять підприємство технічною водою, а 17 липня була друга черга відключень», - зазначив помічник генерального директора Південмашу.

Зазначимо, що Південмаш відчуває значні фінансові труднощі, на підприємстві накопичуються багатомільйонні борги по зарплаті. Також завод страждає від відсутності великих замовлень.

На початку 2015 року Дніпропетровська облдержадміністрація запропонувала заводу попередню оплату за тролейбуси, які місто та область готові були замовити і оплатити. Потім комунальне підприємство «Дніпропетровський електротранспорт» отримало з Києва вказівку розірвати договір із заводом «Південмаш» на виробництво тролейбусів для Дніпропетровська і передати дане замовлення автокомпанії «Богдан Моторс», яка належить президенту Петру Порошенку.

Довідка. Склади компонентів ракетного палива, які знаходяться на території підприємства, повинні мати безперебійне електро- і водопостачання, оскільки температурний режим зберігання компонентів перебуває в межах від -5 до +15 градусів.

Перевищення температури зберігання компонентів палива може призвести до руйнування ємностей та викидання їх в атмосферу. Станом на сьогодні на складах підприємства знаходяться 63 тонни нефтилу, 30 тонн гептилу і 10 тонн амілу.