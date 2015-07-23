На територіях незаконного видобутку бурштину можуть ввести особливий режим

Міністерство екології та природних ресурсів у разі відсутності позитивних результатів щодо легалізації видобутку бурштину не виключає можливості запровадження особливого режиму діяльності на територіях, де ведеться його незаконний видобуток.

Про це в ході брифінгу заявила заступник глави Мінекології, керівник апарату Світлана Коломієць, уточнивши, що зараз в міністерстві активно розробляють механізми легалізації видобутку «сонячного каменю».

Читайте такожПроблему нелегального видобутку бурштину будуть вирішувати на законодавчому рівні «Якщо найближчим часом наші зусилля не дадуть результатів, то ми в міністерстві обговорювали ідеї і про те, щоб пропонувати Раді національної безпеки і оборони, а також Кабінету міністрів виходити з пропозиціями до президента про визнання цієї території територією екологічного лиха, який встановить зовсім інший режим діяльності на цій території», - сказала Коломієць.

За її словами, до таких територій відносяться Рівненська, Волинська і частина Житомирської області, де продовжується незаконний видобуток бурштину.

У той же час Коломієць зазначила, що така діяльність завдає колосальної шкоди не тільки навколишньому середовищу, коли в результаті залишаються «місячні пейзажі», але і здоров'ю і життю людей, які задіяні в цьому процесі. Крім того, діяльність з видобутку бурштину ведеться з участю кримінальних угруповань.

При цьому вона підкреслила, що при введенні особливого режиму на згаданих територіях може бути обмежено пересування, введені більш жорсткі правоохоронні заходи, а також ряд інших заходів, спрямованих на вирішення проблеми незаконного видобутку коштовного каменю.

«Але сподіваюся, що до цього не дійде і наша злагоджена робота вже восени дасть свій позитивний результат», - підкреслила Коломієць.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону України «Про видобування та реалізацію бурштину».

Прийняття даного закону дозволить знизить криміногенну обстановку в поліських районах Житомирської, Рівненської і Волинської областей, сприятиме скороченню незаконного видобутку бурштину.

У середині липня Міністерство екології та природних ресурсів України повідомило, що відкликає всі дозволи на видобуток бурштину, які були видані в 2015 році. У відомстві зазначили, що ліцензії видаватися не будуть на час розроблення прозорого механізму регулювання діяльності з видобутку та реалізації бурштину.

22 липня віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський доручив Міністерству екології та природних ресурсів і Державній службі геології та надр розробити зміни до законодавства для вирішення проблеми нелегального видобутку бурштину в країні.

Віце-прем'єр відзначив необхідність підготовки комплексної програми розвитку галузі видобутку бурштину, яка буде сприяти розвитку регіону за рахунок легального і прозорого механізму використання надр.

За його словами, в цій сфері повинно працювати одне держпідприємство, яке буде здійснювати видобуток та реалізацію бурштину на внутрішньому і зовнішніх ринках.

Довідка УНІАН. Україна займає друге місце в світі за запасами бурштину, при цьому відрізняється найвищим в світі відсотком бурштину ювелірної якості в покладах.