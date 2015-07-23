На територіях незаконного видобутку бурштину можуть ввести особливий режим
При введенні особливого режиму може бути обмежено пересування, введені більш жорсткі правоохоронні та інші заходи, спрямовані на вирішення проблеми.
Міністерство екології та природних ресурсів у разі відсутності позитивних результатів щодо легалізації видобутку бурштину не виключає можливості запровадження особливого режиму діяльності на територіях, де ведеться його незаконний видобуток.
Про це в ході брифінгу заявила заступник глави Мінекології, керівник апарату Світлана Коломієць, уточнивши, що зараз в міністерстві активно розробляють механізми легалізації видобутку «сонячного каменю».
Читайте такожПроблему нелегального видобутку бурштину будуть вирішувати на законодавчому рівні «Якщо найближчим часом наші зусилля не дадуть результатів, то ми в міністерстві обговорювали ідеї і про те, щоб пропонувати Раді національної безпеки і оборони, а також Кабінету міністрів виходити з пропозиціями до президента про визнання цієї території територією екологічного лиха, який встановить зовсім інший режим діяльності на цій території», - сказала Коломієць.
За її словами, до таких територій відносяться Рівненська, Волинська і частина Житомирської області, де продовжується незаконний видобуток бурштину.
У той же час Коломієць зазначила, що така діяльність завдає колосальної шкоди не тільки навколишньому середовищу, коли в результаті залишаються «місячні пейзажі», але і здоров'ю і життю людей, які задіяні в цьому процесі. Крім того, діяльність з видобутку бурштину ведеться з участю кримінальних угруповань.
При цьому вона підкреслила, що при введенні особливого режиму на згаданих територіях може бути обмежено пересування, введені більш жорсткі правоохоронні заходи, а також ряд інших заходів, спрямованих на вирішення проблеми незаконного видобутку коштовного каменю.
«Але сподіваюся, що до цього не дійде і наша злагоджена робота вже восени дасть свій позитивний результат», - підкреслила Коломієць.
Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону України «Про видобування та реалізацію бурштину».
Прийняття даного закону дозволить знизить криміногенну обстановку в поліських районах Житомирської, Рівненської і Волинської областей, сприятиме скороченню незаконного видобутку бурштину.
У середині липня Міністерство екології та природних ресурсів України повідомило, що відкликає всі дозволи на видобуток бурштину, які були видані в 2015 році. У відомстві зазначили, що ліцензії видаватися не будуть на час розроблення прозорого механізму регулювання діяльності з видобутку та реалізації бурштину.
22 липня віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський доручив Міністерству екології та природних ресурсів і Державній службі геології та надр розробити зміни до законодавства для вирішення проблеми нелегального видобутку бурштину в країні.
Віце-прем'єр відзначив необхідність підготовки комплексної програми розвитку галузі видобутку бурштину, яка буде сприяти розвитку регіону за рахунок легального і прозорого механізму використання надр.
За його словами, в цій сфері повинно працювати одне держпідприємство, яке буде здійснювати видобуток та реалізацію бурштину на внутрішньому і зовнішніх ринках.
Довідка УНІАН. Україна займає друге місце в світі за запасами бурштину, при цьому відрізняється найвищим в світі відсотком бурштину ювелірної якості в покладах.