США дозволили Shell буріння в Арктиці

Американська влада остаточно затвердила дозвіл на початок розвідувального буріння в Арктиці нафтовій компанії Royal Dutch Shell.

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Спочатку компанія зможе проводити тільки поверхневе буріння, оскільки поки що не все аварійне обладнання, необхідне для закупорки свердловини у разі розливу нафти, доставлено до місця робіт.

За попередніми розрахунками, під шельфом Чукотського моря біля північно-західного узбережжя Аляски залягає близько 15 млрд барелів нафти.

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Активісти природоохоронних організацій протестують проти планів Royal Dutch Shell - вони заявляють, що буріння свердловин в Арктиці може призвести до екологічної катастрофи.