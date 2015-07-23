В Україні до видобутку бурштину можуть допустити приватні компанії

Про це під час брифінгу заявила заступник голови Мінекології, керівник апарату Світлана Коломієць.

«Ми як міністерство виступаємо за відсутність дискримінації суб'єктів господарювання. Безумовно, державне підприємство «Бурштин України» зараз існує, воно має продовжувати існувати і працювати на повну потужність. Можуть існувати і комунальні підприємства. Але в будь-якому разі ми б не радили забороняти роботу приватних структур», - сказала Коломієць.

За її словами, приватні компанії можуть здійснювати видобуток бурштину з обладнанням і технологіями, яке буде завдавати мінімальної шкоди для природи. При цьому, компанії для отримання дозволу на видобуток каменю будуть зобов'язані виконати рекультивацію земель.

При цьому вона нагадала, що зараз майже весь видобуток бурштину в країні ведеться незаконно, причому кустарним способом, після якого залишаються так звані «місячні пейзажі».

Коломієць також розповіла, що група народних депутатів активно займаються доопрацюванням прийнятого в першому читанні проекту Закону України «Про видобування та реалізацію бурштину», який може бути розглянутий у парламенті вже у вересні.

За її словами, міністерство пропонує врахувати в законі можливість участі місцевого населення у видобутку бурштину, щоб одержувати доходи офіційно і бути захищеним і в соціальному плані, і в плані безпеки праці

«Одна з наших ідей, яка можливо буде підтримана народними депутатами, це дати можливість місцевим жителям працювати на основі цивільно-правових договорів, договорів підрядів з державним підприємством, яке має ліцензію на видобуток бурштину», - сказала заступник голови Мінекології.

Водночас, вона висловила думку, що в Україні необхідно створити спеціальну біржу, на якій буде продаватися «сонячний камінь», оскільки зараз він незаконно вивозиться до Польщі або Китаю. Крім того, Коломієць повідомила, що видобутий в країні камінь має високу ювелірну цінність, тому економічно доцільніше було б здійснювати її переробку в країні.

«Ми можемо обробляти бурштин в країні, а не експортувати сирий камінь», - підкреслила заступник міністра.

При цьому вона сказала, що експерти оцінюють втрати України від нелегального вивезення з країни бурштину в 1,5 млрд дол. на рік.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2015 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону України «Про видобування та реалізації бурштину».

Прийняття даного закону дозволить знизити криміногенну ситуацію в поліських районах Житомирської, Рівненської і Волинської областей, буде сприяти скороченню незаконного видобутку бурштину.

У середині липня Міністерство екології та природних ресурсів України повідомило, що відкликає всі дозволи на видобуток бурштину, які були видані в 2015 році. У відомстві зазначили, що ліцензії видаватися не будуть на час розроблення прозорого механізму регулювання діяльності з видобутку та реалізації бурштину.

22 липня віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський доручив Міністерству екології та природних ресурсів і Державній службі геології та надр розробити зміни до законодавства для вирішення проблеми нелегального видобутку бурштину в країні.

Віце-прем'єр відзначив необхідність підготовки комплексної програми розвитку галузі видобутку бурштину, яка буде сприяти розвитку регіону за рахунок легального і прозорого механізму використання надр.

За його словами, в цій сфері повинно працювати одне держпідприємство, яке буде здійснювати видобуток та реалізацію бурштину на внутрішньому і зовнішніх ринках.

При цьому в Міністерстві екології та природних ресурсів повідомили, що в разі відсутності позитивних результатів щодо легалізації видобутку бурштину на територіях, де ведеться його незаконний видобуток, можливе введення особливого режиму діяльності. Зокрема, обмежено пересування, введені більш жорсткі правоохоронні заходи, а також ряд інших заходів, спрямованих на вирішення проблеми.

Довідка УНІАН. Україна займає друге місце в світі за запасами бурштину, при цьому відрізняється найвищим в світі відсотком бурштину ювелірної якості в покладах.