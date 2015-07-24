У оборонних підприємств РФ через санкції зависли $2 мільярди в західних банках

У 2014 році «Рособоронекспорт» отримав за свої поставки близько $11,2 млрд — на $2 млрд менше, ніж повинен був, розповів РБК представник «Ростеху». Справа в тому, що західні банки затримують платежі, пояснює він, у випадку з «Рособоронекспортом» ця затримка становить 1-8 місяців. Затримки почалися в 2014 році, після оголошення західними країнами санкцій щодо Росії.

«Ростех» у своєму звіті за 2014 рік нагадує, що європейські і американські санкції забороняють не тільки фінансування компаній, які потрапили під них, на строк понад 30 днів, але в деяких випадках і будь-які операції з цими компаніями. Заборона на фінансування поширюється на всі дочірні компанії, у яких корпорація самостійно або спільно з іншими особами з санкційного списку володіє більш ніж 50-відсотковою часткою. Американська заборона на операції — на «НВО «Базальт», концерни «Сузір'я» і «Калашников», Конструкторське бюро приладобудування імені Шипунова (КБП) і концерн «Радіоелектронні технології» (КРЭТ).

Оскільки в основному всі зовнішньоторговельні розрахунки йдуть в доларах, необхідно відкривати кореспондентські рахунки в банках США, зазначає представник «Ростеху»: на звичайні перекази грошових коштів санкції не поширюються, але кошти все одно «затримуються до з'ясування обставин». У західних банках кошти затримуються і оборонних підприємств, не пов'язаних з «Ростехом». Проблема, наприклад, зачепила Уралвагонзавод (УВЗ), говорить представник «Ростеху».

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Труднощі з переказом коштів зачепили всіх російських клієнтів закордонних банків, незважаючи на те, що їх немає в санкційних списках, за останній рік збільшився термін розгляду операцій з зовнішньоекономічної діяльності, каже Євген Ретюнський, голова правління Російського міжнародного банку. За його словами, це пов'язано не тільки з санкціями, але і з міжнародними угодами, до яких Росія приєдналася з 2014 року, зокрема з правилами FATCA (банки повинні повідомляти про рух коштів на рахунках клієнтів, що мають ознаки американського платника податків). А також з діями російських регуляторів, які борються з витоком капіталу і поступово посилюють валютне регулювання.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Європейський Союз прийняв рішення продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року.

Зокрема, санкції стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків і компаній, торгівлі зброєю і товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором.

Продовження економічних санкцій проти РФ є результатом домовленості лідерів Євросоюзу пов'язати ці санкції з повним виконанням до 31 грудня Мінських домовленостей. Це було вирішено під час засідання Європейської Ради 19-20 березня.

Рішення про економічні санкції проти РФ через анексію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України було прийнято 31 червня 2014 року. Санкції були посилені 8 вересня 2014 року.