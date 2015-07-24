"Укроборонпром" продовжує змінювати директорів підконтрольних держпідприємств

Державний концерн «Укроборонпром», що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, оголосив результати публічного конкурсного відбору на посади керівників держпідприємств "Харківський завод спеціальних машин", "Науково-технічний комплекс "Завод точної механіки" і "Рівненський автомобільний ремонтний завод".

Згідно з повідомленням прес-служби концерну, керівником "Харківського заводу спеціальних машин" призначений Олексій Горобець, "Науково-технічнго комплекс "Завод точної механіки" – Мирослав Халік , "Рівненського автомобільного ремонтного заводу" - Олег Горбачевський.

Додаткової інформації про новопризначених керівників концерн не надав.

У прес-службі також зазначили, що за результатами відбору на посаду гендиректора "Української авіаційної транспортної компанії" комісія прийняла рішення про повторне оголошення відповідного конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2015 року "Укроборонпром" оголосив про проведення понад 60 конкурсних відборів на посади директорів підприємств, що входять до складу концерну.

У червні поточного року керівництво "Укроборонпрому" за зрив планів з виробництва військової техніки для АТО звільнило керівників двох найбільших держпідприємств бронетанкового сектору оборонно-промислового конкурсу України - "Заводу ім. В. А. Малишева" та Львівського бронетанкового заводу.

16 липня «Укроборонпром» призначив нових керівників підконтрольних держпідприємств "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", "Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство "Промоборонекспорт" і "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова", а 23 липня - керівників "Київського бронетанкового заводу", "Житомирського бронетанкового заводу" та "Харківського автомобільного заводу", що входять до складу концерну.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.