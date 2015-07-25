Японська Mitsubishi припинить виробництво автомобілів у США

Одна з провідних автокомпаній Японії Mitsubishi Motors заявила про рішення припинити виробництво автомобілів в США і сфокусувати свою увагу на азіатських ринках.

Про це повідомляє Прайм з посиланням на агентство Кіодо.

Як пише агентство, Mitsubishi Motors має намір продати завод в штаті Іллінойс і перевести виробничі потужності на заводи в Таїланді і на Філіппінах. При цьому співрозмовник агентства не уточнив термінів зупинки виробництва, а також вартість операції з продажу нерухомості.

Основною причиною такого рішення називається падіння попиту на автомобілі японського виробника на ринку США.

Mitsubishi Motors входить до складу Mitsubishi Corp., заснована в 1954 році. Корпорація володіє активами в області енергетики, металургії, машинобудування та споживчих товарів і веде діяльність у більше ніж 80 країнах, більш ніж на 200 майданчиках. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. знаходиться в Токіо, кількість співробітників становить близько 60 тисяч осіб.

Читайте такожMitsubishi Materials вперше вибачилася за використання рабської праці

Як повідомляв УНІАН, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation з квітня припинила складальне виробництво вантажних автомобілів у Росії.

Причиною зупинки виробництва стала складна економічна ситуація в Росії, викликана введенням санкцій, падінням курсу рубля і ситуацією в Україні.

З жовтня 2014 року Mitsubishi Fuso поступово скорочувала виробництво через низький попит на продукцію, а в кінці березня воно було зупинено.